Количество регионов на московском портале поставщиков достигло 39

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Проводить государственные закупки малого объема на Портале поставщиков смогут заказчики из Новосибирской области. Всего на столичном ресурсе работают представители 39 регионов. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков, 40 процентов из них — представители субъектов России. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках.Новосибирская область стала 39 регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на столичной площадке, — приводит слова Владимира Ефимова пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельныхотношений.

Договор об информационном взаимодействии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» был подписан 13 сентября 2021 года. Соглашение предусматривает совместную работу для повышения экономической эффективности и увеличения спроса на товары отечественных производителей.

— Предприниматели из Новосибирской области уже активно подключаются к порталу. Сейчас на нем зарегистрированы около 1,4 тысячи поставщиков из этого региона. До заключения соглашения в регионе был запущен пилотный проект, в рамках которого заказчиками области за 2021 год было осуществлено около тысячи закупок на портале на сумму 33,3 миллиона рублей, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков расширяется в зависимости от потребностей областных пользователей, совершенствуя свои функции.

— Благодаря открытому интеграционному шлюзу, через который подключены информационные системы российских регионов, федеральные торговые площадки, банковские и логистические организации, процедура закупок становится все более простой и понятной для всех участников. Любой регион может подключиться к Порталу поставщиков безвозмездно. При отсутствии своей региональной системы закупок государственные заказчики могут работать на портале напрямую. В этом году на Портале появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону, которая позволяет поставщикам получать оперативную информацию о потенциально интересной закупке без необходимости постоянного отслеживания в реестре, — сообщил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Для Новосибирской области закупки будут осуществляться через интеграцию с региональной информационной системой (РИС). Таким образом, когда заказчик укажет свою потребность в РИС, она параллельно отразится и на Портале поставщиков, а зарегистрированные поставщики со всей страны смогут предложить свои товары и услуги.

Портал поставщиков работает с 2013 года. С его помощью автоматизируются процедуры закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более полутора тысяч сделок. Кроме того, в ходе котировочных работ цена снижается в среднем на 13 процентов. Развитие портала осуществляет Департамент информационных технологий города Москвы, а функциональным заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике.