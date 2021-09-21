Сергей Собянин присвоил имя Юрия Лужкова парку «Садовники»

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, парк Садовники Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил парку «Садовники» имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает пресс-служба главы города и правительства Москвы.

Парк, который с 21 сентября носит новое название («Парк имени Юрия Лужкова»), расположен на проспекте Андропова.

Решение о том, чтобы увековечить таким образом имя бывшего главы столицы было принято после рассмотрения запроса от некоммерческой организации «Фонд Юрия Лужкова».

Отмечается, что отправители соответствующего запроса будут нести ответственность за некоторые этапы благоустройства территории парка, передает агентство городских новостей «Москва».

19 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции ВДНХ. Ландшафт и внешний облик парка не только приобрели первозданный вид, но и улучшили по качеству соответствующие характеристики, рассказал он. На территории парка, по словам мэра, уже закончена научная реставрация двадцати трех объектов культуры.