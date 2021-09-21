МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года

Фото: Правительство РФ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 13,6 тысячи рублей в 2022 году. Об этом во вторник, 21 сентября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, за счет таких изменений в стране увеличится заработная плата трех миллионов человек, передает ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 6 сентября, рассказала, что отмена минимального размера оплаты труда в России приведет к хаосу. Она подчеркнула, что в настоящее время в РФ множество пособий и выплат рассчитываются из МРОТ.

До этого в Госдуме предложили отказаться от МРОТ в России.

С 1 января текущего года действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42 процента от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.