Голикова заявила, что отмена МРОТ в России породит хаос

Фото: Правительство РФ

Отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России приведет к хаосу. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 6 сентября.

Она подчеркнула, что в настоящее время в РФ множество пособий и выплат рассчитываются из МРОТ.

— Но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена — это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он, — отметила Голикова.

Кроме того, МРОТ обеспечивает социальное благополучие жителей России, приводит ТАСС слова Голиковой.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от МРОТ в России.

В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил, что предложение отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) неправильное. Это приведет как минимум к тому, что работодатели не будут выплачивать сотрудникам гарантированную зарплату.

С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42 процента от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.