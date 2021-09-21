Еще один дом включили в программу реновации жилищного фонда Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жилое здание в Пресненском районе Москвы включили в программу реновации. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Дом располагается по адресу улица Антонова-Овсеенко, дом 2, строение 1.

В то же время объект исключили из региональной программы капитального ремонта.

Постройку, площадь которой составляет 2,5 тысячи квадратных метров, возвели в 1960 году. В настоящее время в доме проживает 45 московских семей.

Решение о включении дома в программу было принято по итогам собрания, которое состоялось в 2017 году. Тогда свой голос «за» отдали 68,75 процента собственников жилья в постройке, передает агентство городских новостей «Москва».

За время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общее число людей, для которых организовано переселение, превысило 47,6 тысячи. Их расселят из 311 старых домов.

Андрей Бочкарев уточнил, что на сегодняшний день ведется строительство 154 домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Еще 145 домов на три миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования.