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Дом на 861 квартиру в ЖК «Домашний» ввели в эксплуатацию в районе Марьино

Дарья Чентаева

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Дом на 861 квартиру в ЖК «Домашний» ввели в эксплуатацию в районе Марьино
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый дом на 861 квартиру ввели в эксплуатацию в ЖК «Домашний», который расположен в районе Марьино. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственного строительного надзора Москвы.

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 3. Объект возведен на ул. Донецкой, д. 34, корп. 3, в районе Марьино, — отмечает пресс-служба.

Общая площадь многосекционного дома различной этажности (7, 16, 20, 25, 32 этажа) составляет 61,3 тыс. кв. м, жилая площадь — 49,6 тыс. кв. м. На первых этажах расположены нежилые помещения. Там будут находиться магазины и предприятия сферы обслуживания. Для комфорта жильцов запланировано 213 внеквартирных кладовых.

По словам пресс-службы, ЖК «Домашний» находится в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-2 «Курьяново» и в десяти минутах езды от метро «Марьино». Территория жилого комплекса благоустроена и озеленена, на ней построены детские и спортивные площадки, передает пресс-служба Комитета государственного строительного надзора Москвы.

— На всех этапах строительства к проверкам привлекался центр экспертиз (ЦЭИИС). По заданию Мосгосстройнадзора эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все работы выполнены в строгом соответствии утвержденному проекту. Мосгосстройнадзор продолжает контроль за ходом строительства жилого комплекса на ул. Донецкой, — приводятся в материале слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.

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