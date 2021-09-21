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Пенсионер убил собственного сына на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пенсионер убил собственного сына на северо-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

Семейные посиделки отца и сына с горячительными напитками завершились убийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 21 сентября.

По данным следствия, 74-летний пенсионер распивал спиртное со своим 50-летним сыном в квартире дома, расположенного на улице Корнейчука. В какой-то момент мужчины поссорились. Исчерпав словесные аргументы, пенсионер схватился за нож и нанес сыну множественные ранения. От полученных травм он скончался на месте.

Позже по подозрению в совершении преступления полицейские задержали пожилого мужчину. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Еще одно убийство по пьяной лавочке произошло 13 сентября в центре столицы. 22-летний уроженец Иркутской области, находясь подшофе, убил ножом 66-летнего случайного прохожего, с которым у него произошел конфликт.

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