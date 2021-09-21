Андрей Бочкарев рассказал о строительстве скоропомощных комплексов в Москве до конца 2022 года

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

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Четыре новых скоропомощных стационарных комплекса для столичных больниц возведут до конца 2022 года. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящий момент город продолжает активно развивать инфраструктуру здравоохранения, в особенности сферу оказания экстренной медицинской помощи.

— До конца 2022 года в составе четырех московских больниц появятся современные скоропомощные стационарные комплексы, которые смогут принимать до 1200 пациентов в сутки, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что новые комплексы появятся в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Городской клинической больнице (ГКБ) имени С. П. Боткина, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ имени В. М. Буянова. Общая площадь медицинских учреждений составит почти 70 тысяч квадратных метров.

Сейчас специалисты ведут монолитные работы, а вскоре начнут возведение перегородок и установку инженерных систем.

— В новых скоропомощных комплексах смогут оказывать первую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение пациентов, в каждом из них расположится экстренный операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии, блок лучевой диагностики, лаборатория срочных анализов и диагностическое отделение, — рассказал заместитель мэра столицы.

Также он подчеркнул, что прием горожан в скоропомощных комплексах будет осуществляться по принципу разделения потоков. Такое решение позволит справиться с количеством пациентов и минимизирует время для диагностики, а значит, увеличит качество оказываемой медицинской помощи.

В понедельник, 20 сентября, столичные хирурги НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели операцию с помощью обновленного гамма-ножа. Этот прибор специалисты используют для радиохирургической установки при лечении опухолей и сосудистых нарушений в полости черепа.