Первую в России операцию обновленным гамма-ножом провели в НИИ Склифосовского

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Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

Столичные хирурги Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели операцию с помощью обновленного гамма-ножа. Этот прибор специалисты используют для радиохирургической установки при лечении опухолей и сосудистых нарушений в полости черепа.

А недавно в медицинское учреждение завезли высокотехнологичную стереотаксическую раму. Она предназначена для фиксации пациента во время операции и осуществления соответствующих расчетов.

— Новая рама имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Облегченная конструкция без металлических деталей более комфортна для пациентов и упрощает выполнение КТ и МРТ перед операцией, что повышает точность наведения приборов. Усовершенствованная рама не требует дополнительной сборки и настройки, что значительно ускоряет проведение процедуры, — заявил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он отметил, что в настоящий момент в Москве активно развивается радиохирургия. Эта тенденция позволила провести в столице свыше четырех тысяч операций с помощью гамма-ножа прошлого поколения. Директор больницы подчеркнул, что жителям столицы такое лечение оказывается бесплатно.

Первую операцию с обновленным гамма-ножом провели 62-летнему мужчине. Ему диагностировали «артериовенозную мальформацию». Инновационное оборудование передало изображение без искажений, а также позволило не допустить ошибок при повторном хирургическом вмешательстве, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 14 сентября, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в городе. По его словам, в настоящий момент столичные медики используют в работе инновационное оборудование и передовые технологии.