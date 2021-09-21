Трихолог объяснила причины выпадения волос

Фото: Pexels

Многие люди сталкиваются с проблемой выпадения волос. У такого недуга обычно множество причин, однако трихолог и косметолог Татьяна Егорова выделила две из них, которые в большей степени влияют на густоту и здоровье волос.

По мнению эксперта, волосы могут выпадать из-за стресса. Врач отметила, что такая проблема в особенности актуальна после пандемии коронавирусной инфекции, когда все человечество было шокировано жизненными изменениями. Больше всего негативных и стрессовых эмоций испытали жители крупных городов.

Однако выпадать после пережитого стресса волосы начинают не сразу. Обычно это начинается спустя несколько месяцев. Татьяна Егорова посоветовала при наличии такой проблемы немедленно обращаться к специалисту. Компетентный медик назначит пациенту мезотерпию и выпишет необходимый витаминный комплекс.

Второй причиной трихолог назвала недостаток железа. Помимо выпадения волос, нехватка такого элемента сопровождается усталостью, звоном в ушах и быстрой утомляемостью. Татьяна Егорова посоветовала в этом случае проверить уровень железа в организме и пропить его в случае недостатка. Тогда волосы станут меньше выпадать, передает Пятый канал.

Парикмахер-колорист Лариса Шестаченко рассказала россиянам о самых модных и интересных прическах осени 2021 года. По словам эксперта, актуальны станут каре, французский боб и челка каскадом.