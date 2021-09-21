Спасатели в Подмосковье освободили кота, застрявшего лапой в сливном отверстии

Фото: Пресс-служба МЧС по Московской области

Спасатели противопожарно-спасательной службы Подмосковья в Богородском округе вытащили кота, который застрял лапой в сливном отверстии ванны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области во вторник, 21 сентября.

— Несколько фаланг пальцев передней лапы застряли в решетке сливного отверстия ванны. Из-за боли кот был агрессивен, поэтому спасатели не могли раздвинуть решетку сверху. Спасатели разобрали систему слива и аккуратно освободили бедное животное. Кот был очень благодарен своим спасителям, — сообщается в материале.

Несчастный случай произошел, когда хозяйка мыла своего питомца. Кот породы сфинкс просунул лапу в сливное отверстие и не смог самостоятельно вытащить.

Похожий случай произошел 16 сентября в Москве. Спасатели вытащили из колодца провалившегося в него пса.