Спасатели достали собаку из колодца на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Международное шоссе Карта всех событий

Аварийно-спасательный расчет вытащил собаку из колодца подземных коммуникаций на Международном шоссе с Северном административном округе (САО) столицы. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в экстренной оперативной службе города.

После сообщения о том, что собака провалилась в колодец, на место инцидента прибыл аварийно-спасательный отряд № 9 Пожарно-спасательного центра Москвы.

С помощью снаряжения для альпинистов специалисты достали собаку из люка. В результате животное не пострадало, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

В четверг, 16 сентября, в пресс-службе Московского аэропорта Домодедово рассказали, что поисковики нашли собаку Еву, которая потерялась во время погрузки. Отыскать питомца удалось по запаху — с помощью толстовки хозяйки.

Также государственный Дарвиновский музей пригласил взрослых и детей на празднование Всемирного дня животных. Посетители музея смогут принять участие в подвижных играх, мастер-классах, головоломках, интерактивных занятиях и «Уроках доброты». Мероприятие состоится 2 октября.