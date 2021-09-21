Жители столицы выберут название для новой станции МЦД

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Москвичи смогут выбрать название для новой станции Московских центральных диаметров (МЦД) в районе Комсомольской площади. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Жителям города предложат два возможных варианта: Каланчевская и Площадь трех вокзалов. В настоящий момент на портале «Активный гражданин» пользователи уже начали голосование.

— Сейчас около площади, на которой расположены Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы, ведется строительство одного из крупнейших транспортных хабов. Участники проекта могут выбрать название для новой станции из предложенных — Каланчевская и Площадь трех вокзалов — или доверить это решение специалистам, — заявил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, название «Каланчевская» совпадает с названием старой платформы. А «Площадь трех вокзалов» предложили москвичи, проживающие в Красносельском районе, и студенты Российского университета транспорта (РУТ).

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что сейчас на новой станции МЦД уже построили одну платформу, которая принимает маршруты по МЦД-2. В 2022 году здесь возведут платформу МЦД-4.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов отметил, что к 2023 году новый транспортный узел откроется для пассажиров.

— Фактически здесь появится новая современная станция, которая будет восприниматься пассажирами как новый объект городской пассажирской инфраструктуры, как часть транспортно-пересадочного узла, который многие москвичи называют площадью трех вокзалов, — заключил он.

В четверг, 16 сентября, в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства рассказали, что специалисты обеспечили станцию Московских центральных диаметров (МЦД-4) Минская электроэнергией по второй категории надежности.