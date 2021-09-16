Электросистему второй категории надежности провели на станции МЦД-4 Минская

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Минская улица Карта всех событий

Специалисты обеспечили станцию Московских центральных диаметров (МЦД-4) Минская электроэнергией по второй категории надежности. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

Для этого на остановочном пункте проложили четыре кабельные линии напряжением 10 киловольт и установили распределительный пункт с 14 современными ячейками. Такой объект отнесли ко второй категории надежности, так как в случае возможных нарушений на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.

В пресс-службе добавили, что в следующем году к таким сетям планируется подключить еще семь станций МЦД: Марьина Роща, Сколково, Матвеевская, Кутузовская, Поклонная гора, Переделкино и Окружная.

В четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что еще шесть станций откроют на будущем четвертом маршруте МЦД-4 до конца 2021 года.

Также он отметил, что запустить МЦД-3 планируют в начале 2023 года, МЦД-4 — в третьем квартале 2023 года.