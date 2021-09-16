Андрей Бочкарев сообщил, что еще шесть станций откроют на МЦД-4 до конца года

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Еще шесть станций откроют на будущем четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) до конца 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Успех МЦК позволил воплотить в жизнь амбициозный проект — Московские центральные диаметры. Уже запущены МЦД-1 и МЦД-2, в активной стройке — МЦД-4. С начала года построено и реконструировано три остановочных пункта, впервые за 100 лет построен новый вокзал — Восточный. До конца года для пассажиров откроют еще шесть станций — все на МЦД-4, — рассказал он.

Бочкарев отметил, что запустить МЦД-3 планируют в начале 2023 года, МЦД-4 — в III квартале 2023 года. МЦД позволит улучшить транспортную доступность около 7 миллионов жителей 70 районов столицы и 2,7 миллиона жителей из 17 городов Московской области, подчеркнул он, передает агентство «Москва».

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