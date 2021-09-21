Проект строительства нового газопровода в ТиНАО утвердил Сергей Собянин

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Троицкий административный округ Карта всех событий

Проект строительства газопровода высокого давления вдоль Калужского шоссе и магистрали А107 в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующие документы он подписал в понедельник, 20 сентября.

Газом обеспечат следующий участок: деревня Коротыгино — деревня Романцево — деревня Новомихайловское — деревня Красная Пахра — поселок Подсобного Хозяйства Минзаг — газорегуляторный пункт «Красная Пахра».

Возведение нового газопровода позволит улучшить газоснабжение, увеличит его безопасность и бесперебойность, а также обеспечит газом более 50 тысяч жителей ТиНАО.

Газорегуляторные пункты «Михайловское» и «Красная Пахра» с подъездными дорогами предусмотрены в проекте строительства объекта. Также здесь появятся пункт учета расхода газа и газопроводы высокого давления.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что на участке также планируют проложить 115 километров электрокабелей.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о старте работы по реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО — расположенного в поселении Кленовском. Он отметил, что в поселении Кленовском в настоящее время сотрудники комплекса городского хозяйства ведут строительные работы.