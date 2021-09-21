Андрей Бочкарев сообщил о строительстве 60 социальных объектов в Москве за 2021 год

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Около 60 объектов социальной инфраструктуры возвели в столице за восемь месяцев текущего года. Об этом сообщил во вторник, 21 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за это время в городе построили 17 детских садов, 17 общеобразовательных школ, пять медицинских учреждений, 15 спортивных сооружений и четыре культурных объекта.

— С начала года в городе построено и введено в эксплуатацию 58 различных социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов. Значительная часть этих строений — 34 здания — возведена за счет средств инвесторов, — заявил заммэра.

Также Андрей Бочкарев добавил, что до конца 2023 года в столице специалисты возведут 269 новых сооружений. Из них 111 объектов построят за счет финансирования от девелоперов.

При этом крупный объем строительства производят на территории бывших промышленных зон. Они являются главным градостроительным резервом Москвы.

Владелец инвестиционно-девелоперской компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей рассказал, что большое внимание в городе уделяется созданию социальной инфраструктуры на территории бывших промзон. Специалисты на таких объектах осуществляют комплексное строительство и создают все необходимые объекты для жизни.

— Так, на части бывшей производственной зоны № 21 «Кирпичные улицы» в этом году ввели детский сад на 205 мест, его должны передать городу. До конца года на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» достроим два дома с детским садом. Помимо этого, к концу года завершим детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс в составе жилого проекта в Войковском районе, — заключил Сергей Шумей.

Во вторник, 21 сентября, Андрей Бочкарев рассказал о строительстве четырех новых скоропомощных стационарных комплексов для столичных больниц возведут до конца 2022 года.