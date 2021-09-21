Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Советское мороженое

Советское мороженое

Свидания

Свидания

Деревья

Деревья

Грибоедовский ЗАГС

Грибоедовский ЗАГС

Рабочий и колхозница

Рабочий и колхозница

Дали

Дали

ЭКО

ЭКО

Диетолог объяснила, сколько можно есть сладкого при похудении

Анна Михалюк

Общество
Диетолог объяснила, сколько можно есть сладкого при похудении
Фото: Pixabay

Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова объяснила, сколько можно съесть шоколада в день, если человек худеет.

Как ни странно, на диете можно есть сладкое. Главное — количество.

— Нужно определить цель человека. Считается, что можно есть 10-30 граммов горького шоколада. В темном шоколаде 50 процентов какао-бобов, а в горьком — от 80 процентов. Разница между ними в соотношении сахара и какао. Это один из наименее безопасных и полезных вариантов сладостей. В идеале его можно есть после завтрака или обеда, после ужина шоколад — это лишние калории. 30 граммов — это 1/3 плитки, это достаточно много, — рассказывает эксперт Лора Филиппова в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч-онлайн».

Чтобы избежать пищевых срывов, в том числе на сладкое, необходимо полноценно питаться и не сокращать свой рацион до минимума. Фабричные сладости можно заменить фруктами и ягодами — разрешается съедать до 350 граммов в сутки, правда сладкие виды лучше исключить и отдать приоритет кислым.

Доктор Александр Мясников ранее рассказал, употребление какого количество соли в сутки является безопасным для человеческого организма.

Читайте также:
ПохудениеПравильное питание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Все мнения
О проекте