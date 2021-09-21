Диетолог объяснила, сколько можно есть сладкого при похудении

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Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова объяснила, сколько можно съесть шоколада в день, если человек худеет.

Как ни странно, на диете можно есть сладкое. Главное — количество.

— Нужно определить цель человека. Считается, что можно есть 10-30 граммов горького шоколада. В темном шоколаде 50 процентов какао-бобов, а в горьком — от 80 процентов. Разница между ними в соотношении сахара и какао. Это один из наименее безопасных и полезных вариантов сладостей. В идеале его можно есть после завтрака или обеда, после ужина шоколад — это лишние калории. 30 граммов — это 1/3 плитки, это достаточно много, — рассказывает эксперт Лора Филиппова в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч-онлайн».

Чтобы избежать пищевых срывов, в том числе на сладкое, необходимо полноценно питаться и не сокращать свой рацион до минимума. Фабричные сладости можно заменить фруктами и ягодами — разрешается съедать до 350 граммов в сутки, правда сладкие виды лучше исключить и отдать приоритет кислым.

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