Москвичам рассказали об экспонатах выставки, посвященной эпохе Екатерины II

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Экспонаты, посвященные русскому музыкальному театру XVIII века, выставили в музее-заповеднике «Царицыно». Здесь посетители смогут увидеть машину для имитации шума прибоя, старинную арфу и даже автограф императрицы Екатерины II.

Выставляемые предметы привезли из разных музеев России. Среди них Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и многие другие.

В завершение экскурсии «Театрократия» гостям предложат посмотреть VR-спектакль, за основу которого взяты мотивы русских и итальянских опер времен императрицы. Режиссерами постановки выступили Михаил Патласов и Илья Кухаренко.

При входе на выставку москвичей встретит арфа. Она является символом музыкального театра. На таком музыкальном инструменте особенно любили играть представители аристократии и царской семьи.

Также здесь можно будет посмотреть на театральные чертежи архитектора Джакомо Кваренги и шелковый мужской костюм XVIII века. Наряд состоит из кафтана и камзола.

При этом на выставке посетителям покажут либретто комической оперы «Фавей», который от руки написала сама императрица. Это один из самых ценных экспонатов в музее «Царицыно».

На официальном сайте мэра Москвы опубликовали подробную программу выставки «Театрократия» в музее-заповеднике «Царицыно».

Во вторник, 21 сентября, музей Победы пригласил жителей и гостей столицы на премьеру интерактивной программы «Погружение», первой театральной постановкой которой станет «Весна-45. Мы помним». Мероприятие состоится 25 сентября.