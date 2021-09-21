Музей Победы представит интерактивную программу «Погружение»

Фото: АГН Москва

Музей Победы 25 сентября приглашает жителей и гостей столицы на премьеру интерактивной программы «Погружение», первой театральной постановкой которой станет «Весна-45. Мы помним».

Постановка представляет собой рассказ-память. Она затронет судьбы героев национально-освободительного движения оккупированных стран Европы. Авторы программы отмечают, что своим творчеством хотят почтить память погибших в те страшные годы и сказать слова благодарности выжившим.

Перед посетителями выступят юные артисты ведущего творческого коллектива Москвы «Карнавальная мозаика». В основе спектакля лежат взаимодействие детей-актеров со зрителями и погружение в события Великой Отечественной войны.

Участие в мероприятии — по билетам в музей, сообщает пресс-служба организации.

С 1 октября Музей Победы открывает выставку «Ленд-лиз», приуроченную к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции и началу официального военно-экономического сотрудничества союзников в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят модели техники США и Великобритании, которые использовались красноармейцами во время Великой Отечественной войны: гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU, американский грузовой автомобиль Studebaker US-6. В экспозиции есть также личные вещи дипломатов и военных и архивные документы.