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Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном гриппе

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельно опасном гриппе
Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что в этом году возможен приход «неожиданно злого» гриппа. Чтобы уберечь себя от вируса, можно поставить прививку.

— Грипп — это не коронавирус, он мутирует часто и очень быстро. Мы должны предугадать, какие мутации пошли. Сейчас разрабатывается универсальная вакцина от гриппа, потому что мы ждем не банальный грипп — мы ждем смертельно опасный птичий или свиной грипп со смертностью 35 процентов. И сейчас идет гонка, кто сделает быстрее вакцину — мы или птичий грипп быстрее «прилетит» из Китая. Эффективность вакцины — 60 процентов, если мы угадаем. Детям мы делаем две вакцины: одну сначала и вторую через месяц. У пожилых людей снижается эффективность защиты до 25 процентов, — считает врач.

Он напоминает, что ежегодно от гриппа в мире умирает около 700 тысяч человек, причем данные этой статистики, по его словам, необходимо умножить в несколько раз.

— Как бы вот в этой истерии про COVID вы бы не забыли про грипп, который в этом году может быть неожиданно злым, — предостерегает доктор в эфире программы «О самом главном».

Ранее Елена Малышева рассказала о трех основных способах защиты от четвертой волны коронавируса.

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