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Двух мужчин и женщину без признаков жизни нашли у магазина на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Двух мужчин и женщину без признаков жизни нашли у магазина на северо-востоке Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Псковская улица Карта всех событий

В московском районе Лианозово прохожие обнаружили недалеко от магазина двоих мужчин и женщину без признаков жизни. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», недалеко от магазина на Псковской улице прохожие обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Приехавшие на место медики констатировали смерть 50-летнего и 62-летнего мужчин. 67-летнюю женщину удалось реанимировать.

— Ее доставили в одну из столичных больниц, — заключил собеседник «ВМ».

По данному факту проводится проверка.

В конце сентября семейные посиделки отца и сына с горячительными напитками закончились убийством.

По данным следствия, 74-летний пенсионер распивал спиртное со своим 50-летним сыном в квартире дома. В какой-то момент мужчины поссорились. Исчерпав словесные аргументы, пенсионер схватился за нож и нанес сыну множественные ранения. От полученных травм он скончался на месте.

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