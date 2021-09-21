Синоптики рассказали москвичам, когда в город придет бабье лето

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пик похолодания прошел в Москве. На следующей неделе в столице ожидается наступление бабьего лета. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили метеорологи.

В понедельник, 20 сентября, в городе наблюдалось резкое снижение температуры воздуха до плюс 7 градусов. Однако к выходным погода вернется к климатической норме.

В конце текущей недели еще один циклон придет в европейскую часть России. Из-за этого в пятницу на данных территориях ожидаются сильные осадки.

Но с 27 сентября антициклон начнет сильно влиять на погодные условия. В начале недели его центр расположится над северо-востоком европейской части страны, а гребень — над центральными областями. Из-за этого синоптики прогнозируют минимальные дожди. По их мнению, антициклон будет действовать в регионе до конца сентября.

Однако ночи в этот период ожидаются холодные. Температура воздуха поднимется не выше плюс 7 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут максимальную отметку — плюс 16 градусов тепла. Такие показатели, по словам специалистов, и являются признаками наступления бабьего лета в Москве, передают «Метеовести».

Во вторник, 21 сентября, синоптики сообщили, что сентябрь 2021 года может стать самым холодным в XXI веке на территории европейской части РФ. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что на это указывают прошедшая неделя, которая была очень холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой.