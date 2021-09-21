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Новый спортивный комплекс построят при Финансовом университете в Москве

Виктория Сикерина

Город
Новый спортивный комплекс построят при Финансовом университете в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Щербаковская улица, 38 Карта всех событий

Новый спортивный комплекс площадью три с половиной тысячи квадратных метров возведут при факультете Финансового университета на Щербаковской улице в столице. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что постройку выполнят в форме выступающих кубических объемов. Большинство фасадов здания остеклят.

— Спорткомплекс возле Финансового университета при правительстве РФ на востоке столицы выполнят в стиле неомодернизм — интерес будут представлять сложные кубические объемы и металлические ламели. Главный фасад нового спортзала будет полностью стеклянным и дополнит уже сложившуюся застройку на территории университета, — заявил специалист.

По словам Сергея Кузнецова, проект строительства уже согласовали в Москомархитектуре.

Главный архитектор добавил, что специалисты планируют использовать матовые фиброцементные панели при отделке фасадов. Для этого выберут серый, терракотовый и бежевый оттенки.

На первом этаже комплекса разместят административные помещения, гардеробную, медицинский кабинет, раздевалки и тренажерный зал. На втором уровне появится борцовский зал, а на третьем — универсальные спортивные залы.

Дворовую территорию спортивного комплекса также озеленят и благоустроят.

В пятницу, 17 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что свыше 45 новых спортивных объектов возведут в Москве до конца 2023 года.

По его словам, с начала 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 15 сооружений для спортивных занятий.

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