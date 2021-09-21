Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Советское мороженое

Советское мороженое

Свидания

Свидания

Деревья

Деревья

Грибоедовский ЗАГС

Грибоедовский ЗАГС

Рабочий и колхозница

Рабочий и колхозница

Дали

Дали

ЭКО

ЭКО

Лолита Милявская восхитилась творчеством Моргенштерна

Виктория Сикерина

Общество
Лолита Милявская восхитилась творчеством Моргенштерна
Фото: instagram/morgen_shtern

Российская артистка Лолита Милявская призналась, что восхищена талантом и творческими успехами рэпера и блогера Моргенштерна. Такое заявление она сделала во время интервью с Антоном Красовским.

— Я перепела песню Моргенштерна «Кадиллак» с симфоническим оркестром. Но у меня всего миллион с чем-то прослушиваний, а у него сто миллионов. Это культовая песня. Я вообще обожаю Моргенштерна, — заявила Лолита Милявская.

Антон Красовский, в свою очередь, сильно удивилась такой востребованности композиций Моргенштерна. Однако Лолита Милявская добавила, что он талантливый, умный и «генетически поцелованный».

— Он — трудяга. Человек, который развивался и развивается дальше, — подытожила она в эфире YouTube-канала «Антонимы».

В субботу, 18 сентября, российский исполнитель Валерий Меладзе скептически оценил идею о музыкальном дуэте с кумиром молодежи Моргенштерном.

Он добавил, что рэпер является выдающейся личностью, потому что все его провокации отличаются смелостью и уверенностью. Это, по мнению Валерия Меладзе, не может не вызывать уважения.

Читайте также:
талантМоргенштернЛолита Милявская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Все мнения
О проекте