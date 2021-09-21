Лолита Милявская восхитилась творчеством Моргенштерна

Фото: instagram/morgen_shtern

Российская артистка Лолита Милявская призналась, что восхищена талантом и творческими успехами рэпера и блогера Моргенштерна. Такое заявление она сделала во время интервью с Антоном Красовским.

— Я перепела песню Моргенштерна «Кадиллак» с симфоническим оркестром. Но у меня всего миллион с чем-то прослушиваний, а у него сто миллионов. Это культовая песня. Я вообще обожаю Моргенштерна, — заявила Лолита Милявская.

Антон Красовский, в свою очередь, сильно удивилась такой востребованности композиций Моргенштерна. Однако Лолита Милявская добавила, что он талантливый, умный и «генетически поцелованный».

— Он — трудяга. Человек, который развивался и развивается дальше, — подытожила она в эфире YouTube-канала «Антонимы».

В субботу, 18 сентября, российский исполнитель Валерий Меладзе скептически оценил идею о музыкальном дуэте с кумиром молодежи Моргенштерном.

Он добавил, что рэпер является выдающейся личностью, потому что все его провокации отличаются смелостью и уверенностью. Это, по мнению Валерия Меладзе, не может не вызывать уважения.