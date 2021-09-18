«Думаю, не потянет»: Валерий Меладзе высказался о дуэте с Моргенштерном 

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Российский исполнитель Валерий Меладзе скептически оценил идею о музыкальном дуэте с кумиром молодежи Моргенштерном.

— Думаю, что Моргенштерн меня не потянет. Не буду стараться исполнять композиции в его стиле. Хотя он прикольный парень, — отметил музыкант в эфире YouTube канала «Люкс ФМ».

По его словам, рэпер является выдающейся личностью, потому что все его провокации отличаются смелостью и уверенностью, а это, по мнению Меладзе, не может не вызывать уважения.

До этого о скандальном рэпере высказался экс-участник «Дома-2» и ведущий Рустам Солнцев. По его словам, артист является слишком поверхностным. Солнцев подчеркнул, что популярный исполнитель находит яркие темы, за счет которых и «выплывает».

Моргенштерн в свою очередь дал интервью украинскому ведущему и блогеру Дмитрию Гордону и поделился подробностями отношений с родителями, предстоящей свадьбой и планами на будущее. Бракосочетание рэпера с его девушкой Диларой состоялось 1 сентября.