«Моргенштерн еще пустоголовый»: Рустам Солнцев высказался о скандальном рэпере

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Экс-участник «Дома-2» и ведущий Рустам Солнцев поделился своим отношением к популярному рэперу Моргенштерну. В прямом эфире на своем YouTube-канале он рассказал, что считает Моргенштерна поверхностным, его музыка Солнцеву неблизка.

— Моргенштерн еще довольно пустоголовый молодой человек. Ну вот он там выскочил… Но это совершенно не значит, что это что-то гениальное. Это не кладезь ума. Во что вслушиваться? Что там такое для себя я должен услышать? — спрашивает Солнцев.

Он подчеркивает, что популярный исполнитель находит яркие темы, за счет которых и «выплывает».

— Вы должны понимать, что он просто еще очень молодой человек, довольно пустой, поверхностный, проходной. Да, есть хайпогенные темы, которые он разгоняет со своей командой, но это не значит, что он какой-то уникальный, нет! — считает Солнцев.

Моргенштерн дал интервью украинскому ведущему и блогеру Дмитрию Гордону, в котором поделился подробностями отношений с родителями, предстоящей свадьбой и планами на будущее. Бракосочетание рэпера с его девушкой Диларой состоялось 1 сентября.

Ранее Рустам Солнцев прокомментировал отношения Киркорова и блогера Давы.