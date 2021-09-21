Собчак ответила певице Славе, назвавшей ее и Тимати главными антисекс-персонами страны

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак порекомендовала певице Славе не затрагивать тему сексуальности в ответ на ее слова о главных антисекс-персонажах страны.

Такое заявление скандальная звезда сделала после высказываний Славы в эфире YouTube-шоу «Текила Boom» о Ксении Собчак и Тимати. Тогда певица отметила, что журналистка и рэпер не могли записать откровенный видеоролик, так как являются самыми непривлекательными личностями в стране.

— У Собчак и Тимати было такое видео?! Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны. Я бы посмотрела! — отреагировала Слава.

В ответ на это Ксения Собчак посоветовала певице не рассуждать на тему сексуальности и отметила, что в настоящий момент она довольна своим внешним видом.

— На месте Славы я бы вообще тему сексуальности старательно обходила. Но, как говорится, кому арбуз, а кому — свиной хрящик. И вообще, считаю, что мы с Тиманом с годами только хорошеем, — написала телеведущая в личном Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее Ксения Собчак удивила поклонников откровенным нарядом. Фото в смелом платье звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда тогда предстала в черном платье с глубоким декольте и открытой спиной.