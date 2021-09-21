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Врач объяснила, по каким симптомам можно вычислить болезнь Альцгеймера

Виктория Сикерина

Общество
Врач объяснила, по каким симптомам можно вычислить болезнь Альцгеймера
Фото: pixabay.com

Один из первых и основных признаков заболевания Альцгеймера — неспособность вспомнить произошедшие вчера события. Также на ранних стадиях болезни человеку сложно воспринимать и запоминать новую информацию. Такое мнение во вторник, 21 сентября, высказала невролог Марина Кадомская.

Она отметила, что несмотря на невозможность пересказать вчерашние события человек может в деталях описать то, что происходило в его жизни много лет назад. Из-за этого мозг не наполняется текущими воспоминаниями и начинает жить прошлым. Однако сам человек может не осознавать свою проблему.

— Важно заметить такие нарушения как можно раньше и сразу же обратиться к врачу. К сожалению, вылечить болезнь Альцгеймера нельзя. В любом случае она будет прогрессировать, несмотря на лечение. Весь вопрос в том, насколько быстро. И основной задачей терапии является максимально замедлить эту скорость, — рассказала специалист.

Она заявила, что в группу риска в особенности входят люди старшего возраста. Обычно заболевание Альцгеймера проявляется у людей старше 65 лет. Пик недуга часто приходится на 75-80 лет. Марина Кадомская добавила, что при снижении социальной активности расстройство памяти будет прогрессировать.

Во вторую группу риска невролог отнесла людей, у которых после 40 лет проявилась болезнь.

— Если в роду был человек с болезнью Альцгеймера, необходимо провести генетическое тестирование. Уменьшить реализацию генетического риска возможно воздействием на определенные факторы риска для этой категории, — подчеркнула эксперт.

Телеканал «360» со ссылкой на слова Марины Кадомской заключил, что провокаторами болезни Альцгеймера могут быть стресс, депрессия, недосып, чрезмерное употребление алкоголя и сахара.

В начале сентября специалисты из Дании пришли к выводу, что различный шум может повысить вероятность возникновения болезни Альцгеймера.

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