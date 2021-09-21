Как не стать пациентом проктолога: советы врача

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Для того чтобы не попасть на прием к проктологу, необходимо соблюдать несколько условий. Среди них — не поднимать тяжести, не употреблять жирное мясо, не пить алкоголь и вовремя лечить болезни брюшной полости. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Дмитрий Самсонов.

По его словам, самое первое, что нужно соблюдать, — здоровый образ жизни. Занятия спортом — плавание, велоспорт, ходьба на лыжах, бег — нормализуют работу кишечника и препятствуют развитию проктологических заболеваний.

— И наоборот, сидячий образ жизни приводит к ухудшению работы кишечника и увеличивает ваши шансы попасть на прием к проктологу со специфическим заболеванием, — сказал врач.

Кроме того, важно правильно питаться. Нужно регулярно употреблять пищу, содержащую большое количество злаков (овсянка, пшено), а также овощи и фрукты. В таком случае будет обеспечена правильная работа толстого кишечника. И риск оказаться на приеме у проктолога сведется к минимуму, отметил собеседник «ВМ».

— Запомните, употребление жирной мясной пищи ведет к ухудшению работы толстого кишечника и возникновению не самых приятных явлений (например, запор или понос). Это может отразиться на развитии проктологических заболеваний, таких как геморрой, хронические анальные трещины и прочее, — сказал Самсонов.

Необходимо также внимательно относиться к своему здоровью. Наличие различных хронических заболеваний органов брюшной полости может привести к возникновению заболеваний проктологического профиля. Среди таких болезней, например, хронический панкреатит, который возникает из-за неправильного питания.

— Несвоевременное лечение такого заболевания приводит к дисбиозу кишечника, что также способствует развитию проктологических патологий. Поэтому необходимо своевременно лечиться у гастроэнтеролога, чтобы одна болезнь не перетекала в другую, — отметил врач.

Необходимо помнить, что поднятие тяжелых предметов, тяжелые физические нагрузки, занятие тяжелой атлетикой также являются одним из факторов развития проктологических заболеваний. Любые нагрузки необходимо дозировать, подчеркнул Самсонов.

— Не злоупотребляйте алкогольными напитками. Чрезмерное употребление алкоголя — одна из самых известных причин заболеваний прямой кишки, — заключил собеседник «ВМ».