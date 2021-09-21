«Оставь Сережу в покое»: подписчики прокомментировали совместное фото Лазарева и Бузовой

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова во вторник, 21 сентября, опубликовала на своей страничке в Instagram фото с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Фото предположительно, сделано на пляже. На нем Бузова стоит в ярком оранжевом купальнике и слегка прикрывается рубашкой. Певец слегка обнимает певицу, на нем белая футболка и летние шорты.

— Твоя любовь — это так красиво, — подписала публикацию певица.

Фото пришлось по душе не всем подписчикам артистки. В комментариях под постом поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищаются певцами и желают им счастья, а другие, мягко говоря, не хотят представлять Бузову и Лазарева парой: «Отстань уже от Лазарева. Хороший парень, ничего плохого тебе не сделал»; «Не трогай Сергея»; «Опять лезешь к успешным и знаменитым»; «Оставь Сережу в покое».

Ранее пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал истинную причину отмены концертов артистки в Вологде и Череповце, которые должны были состояться 29 и 30 сентября. Шоу отменили из-за ковидных ограничений и маленькой заполняемости залов.