Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

«Оставь Сережу в покое»: подписчики прокомментировали совместное фото Лазарева и Бузовой

Дарья Чентаева

Общество
«Оставь Сережу в покое»: подписчики прокомментировали совместное фото Лазарева и Бузовой
Фото: instagram/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова во вторник, 21 сентября, опубликовала на своей страничке в Instagram фото с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Фото предположительно, сделано на пляже. На нем Бузова стоит в ярком оранжевом купальнике и слегка прикрывается рубашкой. Певец слегка обнимает певицу, на нем белая футболка и летние шорты.

— Твоя любовь — это так красиво, — подписала публикацию певица.

Фото пришлось по душе не всем подписчикам артистки. В комментариях под постом поклонники разделились на два лагеря. Одни восхищаются певцами и желают им счастья, а другие, мягко говоря, не хотят представлять Бузову и Лазарева парой: «Отстань уже от Лазарева. Хороший парень, ничего плохого тебе не сделал»; «Не трогай Сергея»; «Опять лезешь к успешным и знаменитым»; «Оставь Сережу в покое».

Ранее пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал истинную причину отмены концертов артистки в Вологде и Череповце, которые должны были состояться 29 и 30 сентября. Шоу отменили из-за ковидных ограничений и маленькой заполняемости залов.

Читайте также:
Ольга БузоваСергей ЛазаревШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте