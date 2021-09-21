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Проктолог назвал продукты, которые спасут от геморроя и трещин

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Общество
Проктолог назвал продукты, которые спасут от геморроя и трещин
Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Заместитель главного врача по хирургической помощи, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Дмитрий Самсонов в беседе с «Вечерней Москвой» во вторник, 21 сентября, рассказал, какие продукты питания способны обезопасить от геморроя и трещин.

По его мнению, для предотвращения таких рисков человек должен правильно питаться.

— Нужно регулярно употреблять пищу, содержащую большое количество злаков (овсянка, пшено), а также овощи и фрукты. В таком случае будет обеспечена правильная работа толстого кишечника, — отметил Дмитрий Самсонов.

Также он добавил, что при такой диете возможность оказаться у проктолога сведется к минимуму.

Чрезмерное употребление жирной мясной пищи неизбежно приведет к ухудшению работы толстого кишечника, уверен специалист.

— Это может отразиться на развитии проктологических заболеваний, таких как геморрой, хронические анальные трещины и прочее, — подытожил Дмитрий Самсонов.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что привыкание к определенным продуктам может быть как следствием проблем со здоровьем, так и психологических трудностей. В любом случае при наличии зависимости лучше посетить специалиста.

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