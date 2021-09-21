Роспотребнадзор приостановил работу ресторана на Зеленом проспекте из-за санитарных нарушений

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

Перовский районный суд столицы принял решение прервать работу заведения общественного питания на Зеленом проспекте. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки территориального отдела специалисты выявили множественные грубые нарушения требований санитарного законодательства.

— Дезинфекционный режим на предприятии не организован, дезинфицирующие средства для обработки столовой посуды и кухонного инвентаря отсутствуют, в зоне приготовления холодных блюд и на раздаче отсутствует бактерицидное оборудование, не представлены документы, подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции системы приточно-вытяжной вентиляции, — заявили в Роспотребнадзоре.

Также в ресторане наблюдалось неудовлетворительное состояние производственных помещений. Сотрудники кафе выполняли рабочие обязанности и постоянно контактировали с пищевой продукцией без наличия медицинских книжек, а также их ежедневно не осматривали на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний.

— Учитывая, что установленные нарушения не позволяют обеспечить безопасность реализуемой пищевой продукции, создают угрозу жизни и здоровью посетителей, 1 сентября 2021 года... помещения ресторана были опечатаны в досудебном порядке, — добавили в пресс-службе.

После материалы дела передали в Перовский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения общественного питания. В результате суд приостановил работу на 60 суток, написали на официальном сайте Роспотребнадзора.

В пятницу, 17 сентября, московское управление Роспотребнадзора опечатало кафе «Чайхана UZ» на Алтуфьевском шоссе в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы из-за нарушений ограничительных мер против коронавирусной инфекции.