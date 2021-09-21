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Врача-анестезиолога осудили из-за проведения неудачной пластической операции в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Врача-анестезиолога осудили из-за проведения неудачной пластической операции в Москве
Фото: Пресс-служба Мещанского суда

Суд приговорил к шести годам колонии врача-анестезиолога Льва Хитрина клиники пластической хирургии «Сфера», где провели пластическую операцию, которая не соответствовала требованиям безопасности. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали «Вечерней Москве» в Мещанском суде Москвы.

Также два года в колонии строгого режима будет отбывать наказание медсестра Лариса Савельева. Кроме того, суд лишил ее права заниматься медицинской деятельностью.

Видео: Пресс-служба Мещанского суда

В марте директора данной частной клиники приговорили к одному году десяти месяцам лишения свободы за проведение небезопасной пластической операции.

По данным следствия, 57-летняя Гульнара Шах учредила частную клинику, не получив лицензию на оказание медицинских услуг. В 2018 году врачи из клиники провели пластическую операцию женщине 1993 года рождения. Во время операции у женщины были повреждены кровеносные сосуды, из-за чего развилась кровопотеря, угрожающая жизни. После трехдневного лечения в частной клинике пациентку госпитализировали в столичную больницу.

Операцию проводил пластический хирург и анестезиолог-реаниматолог за назначенное директором денежное вознаграждение. Были возбуждены отдельные уголовные дела. Теперь медики приговорены к лишению свободы.

Шах приговорили к одному году десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права на осуществление медицинской деятельности на два года. Потерпевшей возместят ущерб на сумму 560 тысяч рублей.

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