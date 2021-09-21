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Пост Зеленского о жертвах трагедии 11 сентября осудили подписчики

Анастасия Волоснова

Политика
Пост Зеленского о жертвах трагедии 11 сентября осудили подписчики
Фото: president.gov.ua

Подписчики раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского о теракте 11 сентября. Сообщение о мемориале 9/11 Зеленский несвоевременно опубликовал во вторник, 21 сентября.

Украинскому лидеру напомнили, что прошло уже десять дней с момента трагедии. Кроме того, многие осудили Зеленского за то, что он пришел возлагать цветы к мемориалу в кроссовках.

«Неглаженые и мятые штаны»; «Теперь ждем поздравления с Днем знаний», — возмутились пользователи Twitter, слова которого приводит портал Nation news.

В субботу, 11 сентября, мир вспоминал жертв крупнейшего теракта в истории человечества. 20 лет назад в этот день два самолета, захваченные боевиками, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один лайнер с заложниками обрушился на здание Пентагона в Вашингтоне, а еще один — упал в штате Пенсильвания, когда пассажиры пытались отбить у угонщиков кабину пилотов.

В результате атак погибли 2977 человек, а пострадали более шести тысяч человек. Ответственность за эти террористические атаки лежит на «Аль-Каиде»*.

Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с экспертом и выяснил, почему теракт в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в Нью-Йорке произошел и как изменилась авиационная безопасность за 20 лет.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

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