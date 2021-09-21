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Несколько электричек на Ярославском направлении задерживается в сторону области

Виктория Сикерина

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Несколько электричек на Ярославском направлении задерживается в сторону области
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Ряд электричек на Ярославском направлении, следующие по маршруту в сторону области, задерживаются. Об этом сообщили во вторник, 21 сентября, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В настоящее время из-за незапланированной остановки электропоезда № 6342 на перегоне Москва-Ярославская — Лосиноостровская в пути задерживается ряд электричек Ярославского направления в сторону области, — написали в ведомстве.

Также в пресс-службе МЖД добавили, что специалисты совершают полный комплекс необходимых мер для сокращения времени опоздания поездов, передает ТАСС.

Во вторник, 14 сентября, на официальном сайте мэра столицы рассказали, что москвичи и жители Подмосковья, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, смогут бесплатно пользоваться метро, автобусами, Московским центральным кольцом (МЦК), электричками и другими видами транспорта на территориях Московского региона.

Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Примечательно, что воспользоваться услугой смогут федеральные, региональные и городские льготные категории граждан. В

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