Бывшего вице-мэра Томска приговорили к четырем годам колонии за взятки

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Суд Томской области приговорил бывшего заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова к четырем годам колонии строгого режима. Об этом рассказали во вторник, 21 сентября, в СУСК по Томской области.

Кроме того, Суриков должен будет заплатить штраф семь миллионов рублей за получение крупных взяток. Чиновника признали виновным в получении взяток в виде стройматериалов в интересах двух компаний.

Организации должны были оказать ему услуги по строительству дома и придомовых построек в Томском районе. Общая сумма взяток составляет свыше 3,5 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Евгений Суриков родился в 1975 году. Был назначен на пост заместителя мэра Томска по безопасности в феврале 2016 года, курировал вопросы по ликвидации последствий ЧП и ЧС, безопасности дорожного движения, организации и проведению митингов, а также защиты информации.

В июле заместитель начальника следственного управления МВД по Республике Бурятия был задержан в Иркутске по подозрению в получении взятки.

Следствие утверждает, что задержанный 27 июля получил в гостинице взятку в размере 15 миллионов рублей. Ее через посредника передал адвокат фигуранта одного из расследуемых управлением уголовных дел. За это задержанный должен был оказать давление на своих подчиненных, чтобы они прекратили уголовное преследование подопечного юриста. Отмечается, что взятку предложил человек, обвиняемый в мошенничестве и причинении имущественного ущерба.