Лор назвал эффективный метод восстановления обоняния после коронавируса

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Многие переболевшие коронавирусной инфекцией сталкиваются с полным или частичным отсутствием обоняния. Руководитель лор-клиники и врач высшей категории Владимир Зайцев объяснил, как можно эффективно восстановить обонятельные рецепторы.

Специалист отметил, что сперва следует приобрести аромалампу и с ее помощью разогревать эфирные масла. Насыщенный полезными запахами воздух окажет благоприятное воздействие на обоняние.

Однако покупать масла в специализированных магазинах достаточно дорого. Поэтому Владимир Зайцев порекомендовал обратиться в магазин для бань и саун.

— Там есть различные эфирные масла, которые выливаются на камни в бане. Чаще всего там можно найти настойку из пихты, эвкалипта, кедра и так далее, — рассказал эксперт.

Также лор предупредил, что при ароматерапии следует осторожно вдыхать воздух, так как после коронавируса слизистая носа раздражена.

В беседе с изданием Nation News Владимир Зайцев заключил, что главное в таких процедурах — комфортный аромат, который не раздражает, а успокаивает рецепторы. Именно такой способ восстановления обоняния лор назвал самым эффективным.

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