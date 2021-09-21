Кадыров ответил на высказывания Байдена о секс-меньшинствах в Чечне

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова президента США Джо Байдена о секс-меньшинствах в регионе являются странными и вздорными. Кадыров во вторник, 21 сентября, опубликовал сообщение, в котором пригласил американского президента посетить Чеченскую республику.

Лидер США в ООН заявил, что нужно поддерживать секс-меньшинства от Чечни до Камеруна. Кадыров в ответ на это отметил, что США являются самой агрессивной страной в мире.

— Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую республику, — отметил Кадыров.

По его словам, в Чечне нет геев, и Байден может сам убедиться в этом, если приедет в регион, говорится в Telegram-канале Кадырова.

Весной Рамзан Кадыров рассказал, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого ФБР объявило в розыск, находится в Грозном, а также с иронией попросил за эту информацию вознаграждение — 250 тысяч долларов.