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Американцы заявили, что действия Джо Байдена лишат США союзников

Виктория Сикерина

В мире
Американцы заявили, что действия Джо Байдена лишат США союзников
Фото: whitehouse

Жители США высказали мнение в Сети о дипломатическом кризисе, который произошел между Америкой и Францией. Пользователи убеждены, что в таком конфликте виноват действующий президент государства Джо Байден.

Читатели американского издания Fox News написали, что из-за таких действий лидера страны США может потерять всех политических союзников.

— Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как оказалось, — и всего за девять месяцев, — поделились пользователи.

Издание New Inform напомнило, что Америка перехватила у Франции два крупных оборонных проекта. При этом Австрия выбрала США в договоренности о строительстве подводных лодок. Швейцария также склонилась в пользу государства и заключила с ним соглашение на шесть миллиардов долларов.

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник, 21 сентября, заявил, что Соединенные Штаты рискуют в ближайшем будущем стать страной третьего мира из-за миграционного кризиса.

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