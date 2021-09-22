В России предложили возмещать расходы одиноким пенсионерам на замену батарей

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Одиноким пенсионерам нужно помочь с ремонтом стояков водоснабжения и систем отопления в квартирах, субсидируя затраты на работы. Эта мера поможет избежать неожиданных аварий в старом жилом фонде. Такое предложение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его словам, при разрыве старых труб водоснабжения или отопления страдают не только жильцы квартир, где произошла авария, но и соседи, которых затапливают. В такой ситуации для одиноких пенсионеров к стрессу прибавляются и непредвиденные расходы.

— Должна быть адресная форма поддержки, субсидии. Это нужно для обеспечения безопасности внутриквартирных тепловых сетей. Мало кто думает и заботится о сохранении жилого фонда. Нужно не только ломать, но и сохранять, помогать владельцам, в том числе небогатым пожилым и одиноким людям. Такую форму поддержки реально сейчас обсудить, — сказал Крохин.

Рассмотреть предложение, по мнению собеседника «ВМ», можно в рамках реформы системы жилищно-коммунального хозяйства, о необходимости которой заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, без изменений в системе ЖКХ в России не удастся достигнуть показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров. Кроме того, без модернизации системы качество городской среды останется на прежнем уровне.