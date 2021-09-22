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Таксист насмерть сбил вышедшего из автомобиля водителя на МКАД

Иван Юминов

Происшествия
Таксист насмерть сбил вышедшего из автомобиля водителя на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 6-й километр Карта всех событий

Смертельная авария с участием водителя такси произошла на шестом километре МКАД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 22 сентября.

— По предварительным данным, примерно в 23:20 (21 сентября — прим. «ВМ»), в четвертой полосе от края проезжей части произошло «мелкое» ДТП с участием автомобиля Hyundai-такси и Volkswagen, водитель такси вышел на проезжую часть и на него совершил наезд водитель автомобиля Skoda-такси, — говорится в сообщении.

Мужчина, как уточнили в ведомстве, скончался от полученных травм. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Безопасность движения на месте инцидента обеспечивают сотрудники ведомства, отмечается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

21 сентября в МВД сообщили, что авария произошла на 26-м километре внешней стороны МКАД, в результате которой несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля такси.

В ведомстве отметили, что в ночь на 20 сентября 25-летний водитель на третьей полосе движения нарушил дистанцию и врезался в машину службы такси, которая двигалась в попутном направлении. В результате 35-летняя пассажирка погибла на месте.

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