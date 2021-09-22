Эрдоган выступил за сохранение территориальной целостности Украины

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Турция считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

— Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем, — выступил он на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН.

С этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, приводит слова Эрдогана ТАСС.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».