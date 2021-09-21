Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом 29 сентября

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали в администрации турецкого лидера.

В ведомстве уточнили, что визит Эрдогана на территорию России будет однодневным.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во время визита президента Турции в РФ президент России Владимир Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Сирии, пишет РИА Новости.

1 августа Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Афганистане, а также обменялся соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС.

Турецкий лидер отметил, что российские летчики внесли значимый вклад в борьбу с лесными пожарами в республике и выразил Путину искреннюю признательность за оказываемую помощь.

Пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в горах в районе турецкого города Кахраманмараш 14 августа. Борт был арендован Турцией у России для тушения лесных пожаров. В самолете находились восемь человек экипажа, все они погибли.