Путин поговорил по телефону с Эрдоганом

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции Бе-200ЧС и обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 21 августа.

— Президенты обменялись соболезнованиями в связи с крушением в Турции 14 августа самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого находились и российские, и турецкие граждане, — говорится в сообщении.

Глава Турции отметил, что российские летчики внесли значимый вклад в борьбу с лесными пожарами в Республике и выразил Путину искреннюю признательность за оказываемую помощь.

Пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в горах в районе турецкого города Кахраманмараш 14 августа. Борт был арендован Турцией у России для тушения лесных пожаров. В самолете находилось восемь человек экипажа, все они погибли.

Кроме того, главы государств отметили приоритетность задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане.

— Подробно обсуждена ситуация вокруг Афганистана. Отмечена важность обеспечения стабильности и гражданского мира в стране, строгого соблюдения порядка и законности. Акцентирован приоритетный характер задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей. Президенты договорились об укреплении двусторонней координации по афганской тематике, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также Путин и Эрдоган коснулись вопросов торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию о том, что Гани находится в стране. Экс-президента и его семью приняли из гуманитарных соображений.

В этот же день в СМИ сообщили о госпитализации Гани в одну из больниц в Абу-Даби.

Экс-президент также рассказал о причинах своего отъезда из Афганистана.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.