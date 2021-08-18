«Не хотел, чтобы пролилась кровь»: Ашраф Гани — о причинах бегства из Афганистана
Экс-президент Афганистана Ашраф Гани рассказал о причинах своего отъезда из страны. При этом он добавил, что слухи о деньгах, которые он якобы увез с собой, не соответствуют действительности.
— Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь, — рассказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Гани отметил, что талибы* обещали ему не входить в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. Экс-президент намерен в скором времени вернуться на родину.
— Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности, — подытожил он.
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию о том, что Гани находится в стране. Экс-президента и его семью приняли из гуманитарных соображений.
В этот же день в СМИ сообщили о госпитализации Гани в одну из больниц в Абу-Даби.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.