«Не хотел, чтобы пролилась кровь»: Ашраф Гани — о причинах бегства из Афганистана

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Экс-президент Афганистана Ашраф Гани рассказал о причинах своего отъезда из страны. При этом он добавил, что слухи о деньгах, которые он якобы увез с собой, не соответствуют действительности.

— Подробности того, что произошло в день падения Кабула, расскажу позже… Я был вынужден покинуть Афганистан, так как не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь, — рассказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Гани отметил, что талибы* обещали ему не входить в Кабул, но окружили президентский дворец заранее. Экс-президент намерен в скором времени вернуться на родину.

— Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности, — подытожил он.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию о том, что Гани находится в стране. Экс-президента и его семью приняли из гуманитарных соображений.

В этот же день в СМИ сообщили о госпитализации Гани в одну из больниц в Абу-Даби.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.