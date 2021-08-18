Экс-президент Афганистана Ашраф Гани госпитализирован в ОАЭ
Бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, госпитализировали в ОАЭ. Об этом в среду, 18 августа, сообщило иранское агентство со ссылкой на экс-советника МИД Афганистана.
По словам советника, Гани находится в одной из больниц Абу-Даби. О причинах и состоянии советника не уточняется, передает Telegram-канал ТАСС.
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.
Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию, что Гани находится в государстве. Экс-президента и его семью приняли по гуманитарным соображениям.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.