Экс-президент Афганистана Ашраф Гани госпитализирован в ОАЭ

Фото: facebook.com/ashrafghani.af

Бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, покинувшего страну, госпитализировали в ОАЭ. Об этом в среду, 18 августа, сообщило иранское агентство со ссылкой на экс-советника МИД Афганистана.

По словам советника, Гани находится в одной из больниц Абу-Даби. О причинах и состоянии советника не уточняется, передает Telegram-канал ТАСС.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

Позже МИД ОАЭ подтвердил информацию, что Гани находится в государстве. Экс-президента и его семью приняли по гуманитарным соображениям.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.