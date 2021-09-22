Тело женщины с огнестрельными ранениями в голову обнаружили в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Правоохранители обнаружили на востоке Москвы тело женщины с несколькими огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу в среду, 22 сентября.

— По данным следствия, вечером 21 сентября 2021 года в подъезде жилого дома, расположенного по улице 2-й Владимирской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1985 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде нескольких огнестрельных ранений в области головы, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, преступление совершил бывший свекр потерпевшей. Мотивом, как уточнили в СК, послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Орудие преступления было обнаружено, а затем изъято в ходе осмотра.

Мужчину 1955 года рождения вскоре доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье «Убийство», отмечается на сайте СК.

21 сентября сообщалось, что в московском районе Лианозово прохожие обнаружили недалеко от магазина двоих мужчин и женщину без признаков жизни.

Приехавшие на место медики констатировали смерть 50-летнего и 62-летнего мужчин. 67-летнюю женщину удалось реанимировать, ее доставили в одну из столичных больниц.