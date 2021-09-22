Информация о бомбе в аэропорту Домодедово оказалась ложной

Фото: Александр Авилов/ Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Специалисты не нашли бомбу на территории аэропорта Домодедово, информация о минировании оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 22 сентября.

— В данный момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, — рассказал собеседник издания.

Данные о заложенной бомбе оказались ложными, приводит слова источника сайт агентства.

22 сентября СМИ сообщили, что неизвестный передал информацию о заложенной бомбе в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово.

На месте работали кинологи, правоохранители и сотрудники оперативных служб. Аэропорт при этом работал в штатном режиме.