Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Информация о бомбе в аэропорту Домодедово оказалась ложной

Иван Юминов

Происшествия
Информация о бомбе в аэропорту Домодедово оказалась ложной
Фото: Александр Авилов/ Агентство городских новостей «Москва»
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Специалисты не нашли бомбу на территории аэропорта Домодедово, информация о минировании оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 22 сентября.

— В данный момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, — рассказал собеседник издания.

Данные о заложенной бомбе оказались ложными, приводит слова источника сайт агентства.

22 сентября СМИ сообщили, что неизвестный передал информацию о заложенной бомбе в мусорном контейнере на территории аэропорта Домодедово.

На месте работали кинологи, правоохранители и сотрудники оперативных служб. Аэропорт при этом работал в штатном режиме.

Читайте также:
Взрывные устройстваложные угрозыАэропорт Домодедово
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте