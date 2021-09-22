Минфин раскрыл подробности повышения налога на прибыль в России

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Повышение налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям, коснется лишь немногочисленных предприятий. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

— Там единицы компаний попадают, понимаете, под это... По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают, — объяснил руководитель ведомства.

Предложенный законопроект, по словам Силуанова, не предусматривает дифференциации для компаний по форме собственности или отрасли. Зависимость есть лишь от объема дивидендов к уровню капитала, добавил он.

Меры, как уточнил министр, касаются всех отраслей. Это обусловлено существованием единого подхода к налогообложению, приводит слова Силуанова РИА Новости.

8 сентября замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал, что доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей.

Реформирование международного налогообложения подразумевает два варианта проведения данного процесса. Так, предлагается осуществлять уплату налогов транснациональными цифровыми корпорациями при наличии значительной клиентской базы.

По второй версии будут обязывать такие компании платить налог не ниже глобально установленной минимальной ставки. При этом итоговое решение по форме налогообложения примут до конца 2021 года.