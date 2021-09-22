Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Минфин раскрыл подробности повышения налога на прибыль в России

Иван Юминов

Экономика
Минфин раскрыл подробности повышения налога на прибыль в России
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Повышение налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям, коснется лишь немногочисленных предприятий. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

— Там единицы компаний попадают, понимаете, под это... По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают, — объяснил руководитель ведомства.

Предложенный законопроект, по словам Силуанова, не предусматривает дифференциации для компаний по форме собственности или отрасли. Зависимость есть лишь от объема дивидендов к уровню капитала, добавил он.

Меры, как уточнил министр, касаются всех отраслей. Это обусловлено существованием единого подхода к налогообложению, приводит слова Силуанова РИА Новости.

8 сентября замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал, что доходы федерального бюджета от введения наднационального цифрового налога могут составить несколько десятков миллиардов рублей.

Реформирование международного налогообложения подразумевает два варианта проведения данного процесса. Так, предлагается осуществлять уплату налогов транснациональными цифровыми корпорациями при наличии значительной клиентской базы.

По второй версии будут обязывать такие компании платить налог не ниже глобально установленной минимальной ставки. При этом итоговое решение по форме налогообложения примут до конца 2021 года.

Читайте также:
Антон СилуановМинфин РФНалоги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте